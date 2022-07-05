В Стерлитамаке наградили 12-летнего мальчика, который спас жизнь двоих человек
Сегодня, 5
июля, в мэрии Стерлитамака прошло награждение героя, благодаря которому удалось
избежать страшной трагедии.
Мэр города
Рустем Газизов лично наградил 12-летнего Радмира Х., который спас от утопления
ребёнка и его отца. Глава Стерлитамака поблагодарил родителей мальчика за
правильное воспитание. Радмиру торжественно вручили благодарственное письмо и
новый самокат.
Героические поступки больше ассоциируются со взрослыми людьми, но, когда их совершают дети, это дорогого стоит. Сегодня мне было приятно познакомиться с таким человеком и пожать ему руку. Это наш горожанин Радмир Х. Радмиру 12 лет, он обучается в 6 классе гимназии №6. Посещает секцию по плаванию в нашей детско-юношеской спортивной школе № 2. Возможно, именно это увлечение помогло Радмиру быстро сориентироваться и спасти двух человек на воде. Мы пригласили Радмира с его семьёй в администрацию города, чтобы познакомиться и лично поблагодарить его за героический поступок. Радмир большой молодец. Я хочу пожелать ему оставаться таким же сильным, смелым и таким же добрым, неравнодушным к чужой беде человеком. Большое спасибо родителям за воспитание сына.
Рустем Газизов, мэр Стерлитамака
Напомним, инцидент произошёл на
реке Усолка Гафурийского района. Именно там начал тонуть второклассник. Ему на помощь
бросился отец, однако самостоятельно вытащить сына из воды он не смог. Это заметил
Радмир, который, не раздумывая ни секунды, бросил семье спасательный круг и
вытащил отца и сына из воды.
Я успел испугаться, что мальчик может утонуть. А тащить их с папой из воды было совсем не тяжело. Сам я хорошо держусь на воде, занимаюсь плаванием с четвёртого класса. Ну, а в будущем хочу стать программистом.