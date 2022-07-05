В Стерлитамаке наградили 12-летнего мальчика, который спас жизнь двоих человек

Героические поступки больше ассоциируются со взрослыми людьми, но, когда их совершают дети, это дорогого стоит. Сегодня мне было приятно познакомиться с таким человеком и пожать ему руку. Это наш горожанин Радмир Х. Радмиру 12 лет, он обучается в 6 классе гимназии №6. Посещает секцию по плаванию в нашей детско-юношеской спортивной школе № 2. Возможно, именно это увлечение помогло Радмиру быстро сориентироваться и спасти двух человек на воде. Мы пригласили Радмира с его семьёй в администрацию города, чтобы познакомиться и лично поблагодарить его за героический поступок. Радмир большой молодец. Я хочу пожелать ему оставаться таким же сильным, смелым и таким же добрым, неравнодушным к чужой беде человеком. Большое спасибо родителям за воспитание сына.

Рустем Газизов, мэр Стерлитамака