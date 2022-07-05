В Башкирии в лагере проводились фиктивные обработки от клещей и мышей

Сегодня, 5 июля, на оперативном совещании правительства Башкирии в ЦУРе обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию.
Главный санитарный врач Анна Казак сообщила, что в республике напряженная ситуация по заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Основным противоэпидемиологическим профилактическим мероприятием остаётся обработка территорий. Однако выяснилось, что не все подходят к санитарным нормам ответственно.
Так, в одном из детских лагерей проводились фиктивные обработки от клещей и мышей. Нарушения были зафиксированы на территории лагеря «Энергетик».