В Башкирии в лагере проводились фиктивные обработки от клещей и мышей

Сегодня, 5 июля, на оперативном совещании правительства Башкирии в ЦУРе обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию.

Фото №1 - В Башкирии в лагере проводились фиктивные обработки от клещей и мышей

Главный санитарный врач Анна Казак сообщила, что в республике напряженная ситуация по заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Основным противоэпидемиологическим профилактическим мероприятием остаётся обработка территорий. Однако выяснилось, что не все подходят к санитарным нормам ответственно.

Так, в одном из детских лагерей проводились фиктивные обработки от клещей и мышей. Нарушения были зафиксированы на территории лагеря «Энергетик».

Мы увидели, что индивидуальный предприниматель Якупова за два дня обработала одним специалистом, потому что подписи в документе одного специалиста, 11 га в Уфимском районе. В этот же день в другом лагере на другой территории республики тоже проводились обработки (ДОЦ «Росинка», Краснокамский район). То есть фиктивные обработки, фиктивные документы. Материалы по данному факту переданы в прокуратуру республики, будем проводить совместные мероприятия.

Анна Казак, глава Управления Роспотребнадзора РБ 
Отбор граждан на заключение договора о целевом обучении по направлению «Журналистика»
Пенальти