В Башкирии в лагере проводились фиктивные обработки от клещей и мышей

Мы увидели, что индивидуальный предприниматель Якупова за два дня обработала одним специалистом, потому что подписи в документе одного специалиста, 11 га в Уфимском районе. В этот же день в другом лагере на другой территории республики тоже проводились обработки (ДОЦ «Росинка», Краснокамский район). То есть фиктивные обработки, фиктивные документы. Материалы по данному факту переданы в прокуратуру республики, будем проводить совместные мероприятия.

Анна Казак, глава Управления Роспотребнадзора РБ