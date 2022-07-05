Радий Хабиров поблагодарил членов правительства за работу в сфере промышленной политики

Радий Хабиров на еженедельном оперативном совещании в Центре управления республикой поблагодарил членов правительства за работу, результатом которой стало первое место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в регионах России. Результаты были озвучены в Екатеринбурге на Международной выставке «Иннопром».

Глава Башкортостана отметил, что занять лидирующую позицию было сложно, но ещё сложнее будет удержать такой результат. Хотя опыт у республики есть. Регион второй год подряд занимает первое место в этом рейтинге. Радий Хабиров дал поручение и дальше активно поддерживать производственников, создавая комфортные условия для развития бизнеса.

В прошлом году мы были первыми среди субъектов РФ по эффективности реализации промышленной политики и ставили себе задачу сохранить это место. Нам всем это удалось, мы снова заняли первое место в России. Хочу поблагодарить всех членов правительства и глав муниципалитетов, это очень большая командная работа. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Текущая неделя будет не менее насыщенной на события. Согласно указу президента России Владимира Путина, 8 июля объявлено в стране Днём семьи, любви и верности. Центральным местом проведения праздничных мероприятий в Башкортостане станет город Бирск, который примет гостей со всего региона. А в конце недели в Бурзянском районе состоится открытие историко-культурного музейного комплекса «Шульган-Таш». Гостей праздника ожидает лазерное шоу, симфоническая ночь и выступление артистов Театра оперы и балета.

На оперативном совещании также сообщили, что Башкортостан принимает участие в федеральной программе модернизации школ. По количеству поданных заявок республика занимает второе место среди регионов страны, уступая только Дагестану. До 1 сентября 2023 года капитальный ремонт будет произведен в 134 образовательных учреждениях, за парты в обновленных школах сядут почти 50 тысяч школьников. Всего же в программу капремонта включены 365 объектов.

Башкортостан активно включился в федеральную программу по капитальному ремонту и оснащению общеобразовательных организаций. Мы защитили дополнительную заявку в Министерстве просвещения России. Это позволит в ближайшие два года отремонтировать 134 школы, в которых обучается 48 070 учеников. Всего до 2026 года в республике обновят 365 учебных заведений. По этому показателю Башкортостан занимает второе место в России и первое – в Приволжском федеральном округе. Альберт Яримов, и.о. министра образования и науки Республики Башкортостан