В Стерлитамаке без вести пропала 17-летняя девочка

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Отклик» объявили срочные поиски 17-летнего подростка.
В Стерлитамаке без вести пропала Эльвира Латыпова. Девочка ушла из дома в неизвестном направлении ещё 1 июля. До сих пор о её местоположении нет информации.
Приметы пропавшей: рост 157 см, телосложение среднее, волосы тёмные, глава карие. Была одета в светло-красную кофту, зелёные штаны, белые кроссовки.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местоположении Эльвиры, просят сообщить по телефону: 8 987 106 06 01 или 02.