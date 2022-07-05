Эксперт о промышленной политике Башкирии: «Развитие инноваций имеет первостепенное значение»

В прошлом году наш регион также занял первое место в списке. Журналисты БСТ пообщались с экспертами в области экономики. Заместитель директора по научной работе Института стратегических исследований республики Альфия Кузнецова отметила, что эффективность промышленной политики республики напрямую зависит от системного подхода к ее реализации.