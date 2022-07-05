Эксперт о промышленной политике Башкирии: «Развитие инноваций имеет первостепенное значение»

Башкортостан занял первое место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в регионах России по итогам 2021 года. Результаты были озвучены на международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Республика получила 93,6 балла, опередив Москву и Московскую область.
В прошлом году наш регион также занял первое место в списке. Журналисты БСТ пообщались с экспертами в области экономики. Заместитель директора по научной работе Института стратегических исследований республики Альфия Кузнецова отметила, что эффективность промышленной политики республики напрямую зависит от системного подхода к ее реализации.