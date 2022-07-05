На «Иннопроме» состоялась презентация промышленного и инвестиционного потенциала Башкирии

Здесь нам точно есть чем похвалиться, есть чему поучиться, ну а самое главное – это коннект с нашими инвесторами, предприятиями, с которыми мы сейчас ведем насыщенные переговоры.

Рустам Муратов, первый заместитель премьер-министра правительства, министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан