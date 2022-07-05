На «Иннопроме» состоялась презентация промышленного и инвестиционного потенциала Башкирии

Сегодня на площадке международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге состоялась презентация промышленного и инвестиционного потенциала Республики Башкортостан. Первый заместитель премьер-министра правительства региона, министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов рассказал потенциальным инвесторам о том, почему надо вкладываться в нашу республику.
На встречу пришли представители бизнес-сообщества из разных государств. Предприниматели ознакомились с мерами господдержки, привилегиями, созданными в особых экономических зонах, и другими преференциями.
На территории Башкортостана создано 12 индустриальных парков, действует особая экономическая зона «Алга», к каждому инвестору в регионе находят индивидуальный подход. По мнению зарубежных участников презентации, в нашей республике создано достаточно инструментов поддержки бизнеса.