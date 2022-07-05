На «Иннопроме» состоялась презентация промышленного и инвестиционного потенциала Башкирии

Сегодня на площадке международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге состоялась презентация промышленного и  инвестиционного потенциала Республики Башкортостан. Первый заместитель премьер-министра правительства региона, министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов рассказал потенциальным инвесторам о том, почему надо вкладываться в нашу республику.

На встречу пришли представители бизнес-сообщества из разных государств. Предприниматели ознакомились с мерами господдержки, привилегиями, созданными в особых экономических зонах, и другими преференциями.

Здесь нам точно есть чем похвалиться, есть чему поучиться, ну а самое главное – это коннект с нашими инвесторами, предприятиями, с которыми мы сейчас ведем насыщенные переговоры.  

Рустам Муратов, первый заместитель премьер-министра правительства, министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан
Фото №1 - На «Иннопроме» состоялась презентация промышленного и инвестиционного потенциала Башкирии

На территории Башкортостана создано 12 индустриальных парков, действует особая экономическая зона «Алга», к каждому инвестору в регионе находят индивидуальный подход. По мнению зарубежных участников презентации, в нашей республике создано достаточно инструментов поддержки бизнеса.

Мы сейчас ориентированы на внутренний рынок, но стало интересно продвигать нашу продукцию в Башкортостане, тем более от лица представителей правительства республики выражен интерес к нашей продукции. Мы готовы найти партнеров в Башкортостане и развиваться.

Амангельды Аргимбаев, генеральный директор завода имени Кирова /Казахстан/
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