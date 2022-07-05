В Башкирии сын скандально известного чиновника отсудил у пенсионерки денежную компенсацию

Сын экс-главы Иглинского района Ришата Исхакова взыскал с пенсионерки 5 тысяч рублей, хотя в изначальном его требовании был миллион. Судебные тяжбы длятся более полугода. Причиной иска о клевете послужило видео, которое сняла учительница русского языка и литературы Светлана Фаткуллина о том, как с ее участка демонтируют забор.
Кадры сопровождались комментариями пенсионерки, которые, судя по всему, задели семью скандально известного чиновника. Ранее женщина купила дом рядом с заброшенной школой, позже выяснилось, что у здания есть собственник. Им оказался старший сын бывшего главы Иглинского района.
Со слов ответчицы, изначально все члены семьи Исхаковых пытались отсудить у нее по миллиону рублей якобы за клевету, но решили отозвать иски, кроме Рустяма Исхакова. Суд первой инстанции отказал ему в удовлетворении требований. А Верховный удовлетворил частично. Помимо моральной компенсации, пенсионерка должна принести сыну экс-чиновника публичные извинения.