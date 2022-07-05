В Башкирии сын скандально известного чиновника отсудил у пенсионерки денежную компенсацию

Суд не вменил мне в вину, что я назвала их хищниками и ворами. Но второй пункт, в котором считается, что я их оскорбила, это высказывание, что до сих пор за такое масштабное хищничество никто не наказан. В чем тут оскорбление, я не понимаю.

Светлана Фаткуллина, ответчик