Лидерство в промышленной политике и модернизация школ: итоги оперативки с Радием Хабировым

В текущем году в Башкортостане почти полтора миллиарда рублей направят на приобретение 239 единиц коммунальной техники. А ко Дню знаний отремонтируют 63 школы. Об этом рассказали на еженедельном оперативном совещании в Центре управления республикой. Также Радий Хабиров подвёл итоги участия делегации региона в международной выставке «Иннопром».

Завоевать первое место среди российских регионов в рейтинге эффективности реализации промышленной политики было сложно, но ещё сложнее будет удержать такой результат. Хотя опыт у республики есть. Башкортостан второй год подряд занимает лидирующую позицию в этом списке. Радий Хабиров дал поручение и дальше активно поддерживать производственников, создавая комфортные условия для развития бизнеса.

В прошлом году мы были первыми среди субъектов РФ по эффективности реализации промышленной политики и ставили себе задачу сохранить это место. Нам всем это удалось, мы снова заняли первое место в России. Хочу поблагодарить всех членов правительства и глав муниципалитетов, это очень большая командная работа. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Текущая неделя будет не менее насыщенной на события. Согласно указу президента России Владимира Путина, 8 июля объявлено в стране Днём семьи, любви и верности. Центральным местом проведения праздничных мероприятий в Башкортостане станет город Бирск, который примет гостей со всего региона.

Я там тоже приму участие, у меня будет рабочая поездка в Бирск. Коллеги, большое мероприятие, будет много туристов, прошу хорошо отработать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В связи со стабилизацией пандемии Роспотребнадзор отменил антиковидные ограничения. Однако опасения вызывают вспышки заболевания в западных странах. Учитывая это, региональное ведомство рекомендует тщательно следить за коллективным иммунитетом.

По вакцинации нужно хорошо отработать, потому что в европейских странах идет рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, в том числе штаммами с тяжелым течением заболевания. Чтобы подготовиться к осеннему сезону, нам нужно вовремя контролировать эти цифры. Анна Казак, руководитель Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

Башкортостан принимает участие в федеральной программе модернизации школ. По количеству поданных заявок республика занимает второе место среди регионов страны, уступая только Дагестану. До 1 сентября 2023 года капитальный ремонт будет произведен в 134 образовательных учреждениях, за парты в обновленных школах сядут почти 50 тысяч школьников. Всего же в программу капремонта включены 365 объектов.

Башкортостан активно включился в федеральную программу по капитальному ремонту и оснащению общеобразовательных организаций. Мы защитили дополнительную заявку в Министерстве просвещения России. Это позволит в ближайшие два года отремонтировать 134 школы, в которых обучается 48 070 учеников. Всего до 2026 года в республике обновят 365 учебных заведений. По этому показателю Башкортостан занимает второе место в России и первое – в Приволжском федеральном округе. Альберт Яримов, и.о. министра образования и науки Республики Башкортостан

Хочу поблагодарить Министерство образования и науки республики за большую организационную работу для участия в федеральной программе капитального ремонта школ. И огромное спасибо Лилии Салаватовне – она нам очень помогала. Совместно мы провели очень хорошую заявочную кампанию. Все работы в рамках программы обновления школ необходимо выполнить качественно и в установленные сроки, чтобы наши ребята учились в комфортных условиях. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

А регоператор Дюртюлимелиоводстрой получил выговор от главы Башкортостана. Поводом стали многочисленные обращения от жителей на некачественный вывоз мусора и переполненные контейнеры. Проверкой занялась прокуратура и Министерство экологии. Ещё одно сообщение от жителя республики Радий Хабиров зачитал лично. Комментарий в социальных сетях главы региона оставили прямо во время оперативного совещания.

В соцсетях есть польза. Житель Салавата сейчас пишет мне замечание: «Почему на совещании не поздравили нашего мэра с днем рождения? Других поздравляете». Я ему звонил, поздравлял и поздравляю еще раз. Я считаю, что такое поздравление – самое лучшее, потому что жители уважают, беспокоятся. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан