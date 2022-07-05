Лидерство в промышленной политике и модернизация школ: итоги оперативки с Радием Хабировым

В текущем году в Башкортостане почти полтора миллиарда рублей направят на приобретение 239 единиц коммунальной техники. А ко Дню знаний отремонтируют 63 школы. Об этом рассказали на еженедельном оперативном совещании в Центре управления республикой. Также Радий Хабиров подвёл итоги участия делегации региона в международной выставке «Иннопром».
Завоевать первое место среди российских регионов в рейтинге эффективности реализации промышленной политики было сложно, но ещё сложнее будет удержать такой результат. Хотя опыт у республики есть. Башкортостан второй год подряд занимает лидирующую позицию в этом списке. Радий Хабиров дал поручение и дальше активно поддерживать производственников, создавая комфортные условия для развития бизнеса.
Текущая неделя будет не менее насыщенной на события. Согласно указу президента России Владимира Путина, 8 июля объявлено в стране Днём семьи, любви и верности. Центральным местом проведения праздничных мероприятий в Башкортостане станет город Бирск, который примет гостей со всего региона.
В связи со стабилизацией пандемии Роспотребнадзор отменил антиковидные ограничения. Однако опасения вызывают вспышки заболевания в западных странах. Учитывая это, региональное ведомство рекомендует тщательно следить за коллективным иммунитетом.
Башкортостан принимает участие в федеральной программе модернизации школ. По количеству поданных заявок республика занимает второе место среди регионов страны, уступая только Дагестану. До 1 сентября 2023 года капитальный ремонт будет произведен в 134 образовательных учреждениях, за парты в обновленных школах сядут почти 50 тысяч школьников. Всего же в программу капремонта включены 365 объектов.
А регоператор Дюртюлимелиоводстрой получил выговор от главы Башкортостана. Поводом стали многочисленные обращения от жителей на некачественный вывоз мусора и переполненные контейнеры. Проверкой занялась прокуратура и Министерство экологии. Ещё одно сообщение от жителя республики Радий Хабиров зачитал лично. Комментарий в социальных сетях главы региона оставили прямо во время оперативного совещания.
Самым ярким и музыкальным событием текущей недели станет открытие историко-культурного музейного комплекса «Шульган-Таш» в Бурзянском районе. 9 июля гостей ждёт лазерное шоу и симфоническая ночь в исполнении национального оркестра. А артисты Театра оперы и балета готовят постановку «О чем молчат камни». Прямую трансляцию всего мероприятии можно будет посмотреть на телеканале БСТ.