Презентация инвестпотенциала: итоги второго дня «Иннопрома» для Башкирии

Почему выгодно инвестировать в Башкортостан? Ответ на этот вопрос зарубежные инвесторы получили сегодня на площадке международной выставки «Иннопром». В Екатеринбурге состоялась презентация промышленного и инвестиционного потенциала Республики Башкортостан. Второй день форума для нашего региона вновь оказался плодотворным.
Международная промышленная выставка «Иннопром» проводится в Екатеринбурге с 2010 года. Несмотря на непростую международную ситуацию, в этот раз в столицу Урала съехались делегации из 30 стран. Одной из основных задач для представителей регионов России стало налаживание связей с новыми зарубежными партнёрами. Как раз сегодня рабочий день башкирской делегации на выставке начался с попытки привлечь новых инвесторов. Первый заместитель премьер-министра правительства региона Рустам Муратов презентовал зарубежным представителям бизнес-сообщества промышленный и инвестиционный потенциал региона.
Предприниматели из Турции, Казахстана, Белоруссии и ряда других стран ознакомились с мерами господдержки, привилегиями, созданными в особых экономических зонах, и другими преференциями. На территории Башкортостана создано 12 индустриальных парков, действует особая экономическая зона «Алга», к каждому инвестору в регионе находят индивидуальный подход.
По мнению зарубежных гостей, в Башкортостане создано достаточно инструментов для поддержки бизнеса. Неспроста регион второй год подряд завоевывает первое место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в регионах России. Кстати, известно об этом стало накануне. Результаты огласили на площадке «Иннопрома».
Несмотря на сложности, промышленность Башкортостана развивается хорошими темпами. За пять месяцев 2022 года рост составил 6,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. По мнению федеральных экспертов, это результат слаженной командной работы.
Первое место в рейтинге достигнуто благодаря эффективным мерам поддержки предприятий и бизнеса во время пандемии и новых вызовов, связанных с санкционной политикой, отметил накануне на выставке премьер-министр правительства Башкортостана. В этом вопросе хорошо помогает федеральный центр, сказал Андрей Назаров. В республике принят и находится пакет мер поддержки экономики на 54 млрд рублей.
Сегодня ближе к завершению второго дня выставки «Иннопром» состоялось награждение победителей всероссийской премии «Молодой промышленник – 2021». Среди призеров и представитель нашей республики Алмаз Мамлеев. 27-летний заместитель директора по производству мебельной компании из Туймазов стал вторым среди 400 номинантов со всей страны.