Презентация инвестпотенциала: итоги второго дня «Иннопрома» для Башкирии

Почему выгодно инвестировать в Башкортостан? Ответ на этот вопрос зарубежные инвесторы получили сегодня на площадке международной выставки «Иннопром». В Екатеринбурге состоялась презентация промышленного и инвестиционного потенциала Республики Башкортостан. Второй день форума для нашего региона вновь оказался плодотворным.

Международная промышленная выставка «Иннопром» проводится в Екатеринбурге с 2010 года. Несмотря на непростую международную ситуацию, в этот раз в столицу Урала съехались делегации из 30 стран. Одной из основных задач для представителей регионов России стало налаживание связей с новыми зарубежными партнёрами. Как раз сегодня рабочий день башкирской делегации на выставке начался с попытки привлечь новых инвесторов. Первый заместитель премьер-министра правительства региона Рустам Муратов презентовал зарубежным представителям бизнес-сообщества промышленный и инвестиционный потенциал региона.

Здесь нам точно есть чем похвалиться, есть чему поучиться, ну а самое главное – это коннект с нашими инвесторами, предприятиями, с которыми мы сейчас ведем насыщенные переговоры. Рустам Муратов, первый заместитель премьер-министра правительства, министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан

Предприниматели из Турции, Казахстана, Белоруссии и ряда других стран ознакомились с мерами господдержки, привилегиями, созданными в особых экономических зонах, и другими преференциями. На территории Башкортостана создано 12 индустриальных парков, действует особая экономическая зона «Алга», к каждому инвестору в регионе находят индивидуальный подход.

Мы сейчас ориентированы на внутренний рынок, но стало интересно продвигать нашу продукцию в Башкортостане, тем более от лица представителей правительства республики выражен интерес к нашей продукции. Мы готовы найти партнеров в Башкортостане и развиваться. Амангельды Аргимбаев, генеральный директор завода имени Кирова /Казахстан/

По мнению зарубежных гостей, в Башкортостане создано достаточно инструментов для поддержки бизнеса. Неспроста регион второй год подряд завоевывает первое место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в регионах России. Кстати, известно об этом стало накануне. Результаты огласили на площадке «Иннопрома».

Башкирия заняла первое место в рейтинге Минпромторга, и один из критериев – насколько эффективно региональная команда взаимодействует с Минпромторгом и с федеральным Фондом развития промышленности. Это важно потому, что на местах через региональный Фонд развития промышленности быстрее и эффективнее можно наладить коммуникацию с региональным промышленным бизнесом. Благодаря этому Федеральный фонд смог профинансировать 34 проекта на сумму более 10 млрд рублей. Андрей Городов, директор по коммуникациям Фонда развития промышленности России

Несмотря на сложности, промышленность Башкортостана развивается хорошими темпами. За пять месяцев 2022 года рост составил 6,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. По мнению федеральных экспертов, это результат слаженной командной работы.

Второй год подряд Башкирия показывает наилучшие результаты. И здесь в первую очередь нужно отметить слаженную работу команды. Башкирия росла по всем показателям по итогам 2021 года. Алексей Ученов, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации

Первое место в рейтинге достигнуто благодаря эффективным мерам поддержки предприятий и бизнеса во время пандемии и новых вызовов, связанных с санкционной политикой, отметил накануне на выставке премьер-министр правительства Башкортостана. В этом вопросе хорошо помогает федеральный центр, сказал Андрей Назаров. В республике принят и находится пакет мер поддержки экономики на 54 млрд рублей.

В целом эти пакеты тогда были признаны лучшими в Российской Федерации. И как результат этих действий мы увидели, что субъекты предпринимательской деятельности выросли за этот период, хотя в среднем по России снижение произошло. Ну и промышленное производство тоже показало свой рост, потому что за прошлый год, 2021 год, на уровне 107,5% – это тоже выше среднероссийских результатов. Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан