В Уфе сотрудники ГИБДД спасли из пожара молодого человека и кота

Стали известны подробности сильного пожара, произошедшего вчера в центре Уфы. Памятник архитектурного наследия тушили почти 4 часа. Были задействованы 45 огнеборцев и 15 единиц техники.
Ещё до прибытия спасателей из горящей усадьбы Шамовых сотрудники ГИБДД спасли человека и его кота. Дым из-под крыши дома Егор Латыев и его коллега Александр Володин заметили вчера во время патрулирования района.
Сообщив в пожарную службу о горящем доме, инспекторы бросились к пылающему строению. В одной из квартир они обнаружили 22-летнего парня. Как выяснилось позже, его разбудил стук в дверь. Молодой человек выбежал из дома в пижаме и тапочках, успев прихватить с собой домашнее животное.