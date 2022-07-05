В Уфе сотрудники ГИБДД спасли из пожара молодого человека и кота

Стали известны подробности сильного пожара, произошедшего вчера в центре Уфы. Памятник архитектурного наследия тушили почти 4 часа. Были задействованы 45 огнеборцев и 15 единиц техники.

Ещё до прибытия спасателей из горящей усадьбы Шамовых сотрудники ГИБДД спасли человека и его кота. Дым из-под крыши дома Егор Латыев и его коллега Александр Володин заметили вчера во время патрулирования района.

Сообщив в пожарную службу о горящем доме, инспекторы бросились к пылающему строению. В одной из квартир они обнаружили 22-летнего парня. Как выяснилось позже, его разбудил стук в дверь. Молодой человек выбежал из дома в пижаме и тапочках, успев прихватить с собой домашнее животное.

Выглядываю в окошко, мне говорят: «Бегом, у тебя крыша горит!» Схватил кота, паспорт, сотрудники ГИБДД помогли выбраться.

Алексей Степанов, житель дома
Фото №1 - В Уфе сотрудники ГИБДД спасли из пожара молодого человека и кота

Из дома вывели одного человека, сообщили в спецслужбы. После эвакуировали 10 человек из Педуниверситета, а затем обеспечили безопасность движения на данном участке.

Александр Володин, государственный инспектор отдела дорожного надзора и организации движения ОГИБДД УМВД России по г. Уфе
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