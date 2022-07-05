В Уфе сотрудники ГИБДД спасли из пожара молодого человека и кота

Из дома вывели одного человека, сообщили в спецслужбы. После эвакуировали 10 человек из Педуниверситета, а затем обеспечили безопасность движения на данном участке.

Александр Володин, государственный инспектор отдела дорожного надзора и организации движения ОГИБДД УМВД России по г. Уфе