Появились подробности суда над пенсионеркой, с которой сын чиновника пытался взыскать миллион

Сын бывшего главы Иглинского района Ришата Исхакова Рустям Исхаков хотел отсудить у пенсионерки миллион, но получилось только 5 тысяч рублей. Поводом для иска послужило видео, на котором женщина назвала семью Исхаковых «феодалами».
Автор этого ролика – учитель русского языка на пенсии Светлана Фаткуллина. За минутное комментирование действий приставов женщина уже около года ходит по судам, будто на работу. На видео органы власти по решению суда демонтируют ее забор. Оказалось, что он установлен на территории заброшенного здания, которое, как выяснилось, находится в собственности старшего сына бывшего главы Иглинского района.
Изначально суд первой инстанции отказал Исхакову, его требование – миллион рублей моральной компенсации и извинения от пенсионерки. Тяжбы длились с конца прошлого года, и вот сегодня служители Фемиды поставили точку в этом резонансном деле. Стоит отметить, сам истец ни на одном заседании не появлялся.
За время судебных тяжб была проведена лингвистическая экспертиза, и, ссылаясь на нее, суд решил не вменять женщине вину за слова о присвоении кланом Исхаковых в свою собственность земли и постройки, однако суд усмотрел оскорбления из уст Фаткуллиной относительно безнаказанности семьи бывшего чиновника.
И тысяча гектаров земли – это только частная собственность семьи Исхаковых. Площадь участков, находящихся у них в аренде, составляет 2,5 тысячи гектаров. Со слов представителя Фаткуллиной, Верховный суд республики не стал принимать во внимание уголовные дела, где фигурируют Исхаковы. По этому поводу адвокат пенсионерки уже готовит жалобу в кассационный суд.
С учетом всех судебных расходов Светлане Фаткуллиной придется выплатить не менее 100 тысяч рублей – это почти вся годовая пенсия женщины, которую теперь ей необходимо собрать за несколько месяцев, но после вступления решения Верховного суда в законную силу.