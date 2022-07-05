Появились подробности суда над пенсионеркой, с которой сын чиновника пытался взыскать миллион

Сын бывшего главы Иглинского района Ришата Исхакова Рустям Исхаков хотел отсудить у пенсионерки миллион, но получилось только 5 тысяч рублей. Поводом для иска послужило видео, на котором женщина назвала семью Исхаковых «феодалами».

Автор этого ролика – учитель русского языка на пенсии Светлана Фаткуллина. За минутное комментирование действий приставов женщина уже около года ходит по судам, будто на работу. На видео органы власти по решению суда демонтируют ее забор. Оказалось, что он установлен на территории заброшенного здания, которое, как выяснилось, находится в собственности старшего сына бывшего главы Иглинского района.

Изначально суд первой инстанции отказал Исхакову, его требование – миллион рублей моральной компенсации и извинения от пенсионерки. Тяжбы длились с конца прошлого года, и вот сегодня служители Фемиды поставили точку в этом резонансном деле. Стоит отметить, сам истец ни на одном заседании не появлялся.

Причину такого отличия в сумме компенсации мы узнаем из судебного акта. Женщина должна опубликовать опровержение своих слов в соцсетях или иным способом. Александр Белов, представитель Рустяма Исхакова

За время судебных тяжб была проведена лингвистическая экспертиза, и, ссылаясь на нее, суд решил не вменять женщине вину за слова о присвоении кланом Исхаковых в свою собственность земли и постройки, однако суд усмотрел оскорбления из уст Фаткуллиной относительно безнаказанности семьи бывшего чиновника.

Суд не вменил мне в вину, что я назвала их хищниками и ворами. Но второй пункт, в котором считается, что я их оскорбила, это высказывание, что до сих пор за такое масштабное хищничество никто не наказан. В чем тут оскорбление, я не понимаю. Светлана Фаткуллина, ответчик

И тысяча гектаров земли – это только частная собственность семьи Исхаковых. Площадь участков, находящихся у них в аренде, составляет 2,5 тысячи гектаров. Со слов представителя Фаткуллиной, Верховный суд республики не стал принимать во внимание уголовные дела, где фигурируют Исхаковы. По этому поводу адвокат пенсионерки уже готовит жалобу в кассационный суд.

Слова Светланы подтверждаются материалами, находящимися в открытых источниках. В последнее время в СМИ говорят об уголовном преследовании семьи Исхаковых. Почему суд не принял это во внимание, непонятно. Рамиль Гизатуллин, адвокат Светланы Фаткуллиной