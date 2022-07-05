В Башкирии завершили формирование батальона имени генерала Шаймуратова

Порядка 400 человек со всех районов республики отправятся в регулярную армию. Пока же все бойцы временно дислоцируются в воинской части Алкино. Мы узнали, какие мотивы побудили людей вновь вступить в ряды вооруженных сил.
Вспоминать все премудрости военной службы им приходится со строевой подготовки. Основу основ будущие солдаты изучали еще проходя «срочку». Правда, с тех пор для кого-то прошло лет 10, а то и 20. В мотострелковом батальоне имени Шаймуратова около 400 военнослужащих. В среднем возраст бойцов – от 30 до 45 лет, т.е. это люди с уже сложившимися взглядами на жизнь. Причина, по которой они вступили в батальон, у большинства одна: когда Родина зовет, они не могли пройти мимо, почти в один голос говорят бойцы.
С инициативой создать башкирский батальон для участия в специальной военной операции на территории Украины выступили республиканские ветераны. В своем обращении они предложил назвать отряд именем Героя России, генерал-майора Минигали Шаймуратова.
Отличительной особенностью стало то, что все бойцы – выходцы из республики. Узнать в бою башкирских военнослужащих можно будет по характерному шеврону с флагом Башкортостана на рукаве. Как отметило командное руководство, батальон будет укомплектован по последнему слову техники.
Поддержала идею создания батальона и республика. Из регионального бюджета для контрактников предусмотрены дополнительные выплаты.
Сейчас военнослужащие батальона готовятся к отправке в одну из воинских частей Оренбургской области, где будут проходить обучение. До места временной дислокации их доставят автобусами «Башавтотранса», после чего перебросят непосредственно к местам выполнения боевых задач.