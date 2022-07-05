В Башкирии завершили формирование батальона имени генерала Шаймуратова

Порядка 400 человек со всех районов республики отправятся в регулярную армию. Пока же все бойцы временно дислоцируются в воинской части Алкино. Мы узнали, какие мотивы побудили людей вновь вступить в ряды вооруженных сил.

Вспоминать все премудрости военной службы им приходится со строевой подготовки. Основу основ будущие солдаты изучали еще проходя «срочку». Правда, с тех пор для кого-то прошло лет 10, а то и 20. В мотострелковом батальоне имени Шаймуратова около 400 военнослужащих. В среднем возраст бойцов – от 30 до 45 лет, т.е. это люди с уже сложившимися взглядами на жизнь. Причина, по которой они вступили в батальон, у большинства одна: когда Родина зовет, они не могли пройти мимо, почти в один голос говорят бойцы.

Как в песне поется: «Вставай, страна огромная!» Надо в тяжелый момент для России внести свою лепту, помочь.

Служил в армии больше 6 лет. Откликнулся, потому что все свои там. Смысл – помочь им.

С инициативой создать башкирский батальон для участия в специальной военной операции на территории Украины выступили республиканские ветераны. В своем обращении они предложил назвать отряд именем Героя России, генерал-майора Минигали Шаймуратова.

Из друзей из нашего микрорайона призвались трое. С одним я учился, другой – друг детства. Втроем держались, но сейчас нас разбили по ротам. Все равно будем держаться вместе. Страшно было бы – сидели бы дома. Знаем, на что идем.

Смерть может настигнуть в любом месте. А героически умереть – это подвиг. Это гордость близких. А самому себе это достоинство и честь.

Отличительной особенностью стало то, что все бойцы – выходцы из республики. Узнать в бою башкирских военнослужащих можно будет по характерному шеврону с флагом Башкортостана на рукаве. Как отметило командное руководство, батальон будет укомплектован по последнему слову техники.

Помимо того, что батальон снабжается МО, крупные предприятия нашей республики выделили средства, и мы приобрели форму, а также квадрокоптеры, тепловизоры, ночные прицелы, радиостанции – все это отличного качества, нового образца. Алик Камалетдинов, председатель региональной общественной организации «Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ»

Поддержала идею создания батальона и республика. Из регионального бюджета для контрактников предусмотрены дополнительные выплаты.

Лица, проходящие военную службу в батальоне им. Шаймуратова, дополнительно за счет средств Республики Башкортостан имеют право на оказание единовременной выплаты в размере 200 тысяч рублей, а также единовременные выплаты из расчета 2 тысячи рублей за каждый день пребывания на военной службе. Наталья Козка, начальник отдела Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан