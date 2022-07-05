Волейболисты «Урала» вышли из отпуска и прошли медосмотр

Волейбольный «Урал» вышел из отпуска. Сегодня команда проходила медицинское обследование в Уфимском кардиологическом центре. В каком состоянии волейболисты приступят к работе и как изменился состав коллектива?

Блокирующий Алексей Самойленко – живое напоминание о том, что уфимский «Урал» не так давно боролся за чемпионский титул. Опытнейший игрок вместе с башкирской командой завоевал серебряные медали в 2013 году. Уфимский клуб он покинул 8 лет назад. Теперь вернулся, контракт рассчитан на один год. В прошлом сезоне опытный игрок выступал за «Белогорье».

С годами, проведенными в составе «Урала», у меня связаны только положительные эмоции. Долго не думал, когда поступило предложение. Алексей Самойленко, игрок ВК «Урал»

Доигровщик Сергей Никитин – еще один новичок «Урала», который уже выступал в Уфе. Начинал минувший сезон в «Нефтянике» из Оренбурга, а в феврале был обменян в «Локомотив». В составе новосибирской команды он стал серебряным призёром чемпионата России.

В Уфе у меня прошел достаточно насыщенный сезон. Очень много положительных эмоций. Когда поступило предложение, очень захотелось вернуться. Сергей Никитин, игрок ВК «Урал»

Усилились уфимцы и легионером. В Уфу чуть позже приедет аргентинский связующий Максимилиано Каванна. В минувшем сезоне он выступал в чемпионате Польши. Еще одним важным приобретением стал врач команды. Ильшат Жданов еще недавно был на сборах с футбольным клубом «Уфа». Там он работал с 2015 года.

Начинал свою карьеру спортивного врача с волейбола. С некоторыми ребятами в команде я уже работал. Поэтому все тепло встретили. Ильшат Жданов, врач ВК «Урал»