Эксперты отметили роль «Инвестчасов» в эффективности реализации промышленной политики Башкирии

Башкортостан второй год подряд становится лидером рейтинга эффективности реализации промышленной политики среди субъектов России, благодаря чему республика считается все более привлекательным регионом для инвестиционных вложений. Такие достижения, по мнению экспертов, стали возможными только благодаря существующим мерам поддержки бизнеса и предприятий, принятым еще во время пандемии коронавируса, а также за счет новых решений, которые появились в результате санкционного давления Запада.
На сегодняшний день в республике действуют 18 мер господдержки на сумму в полтора миллиарда рублей. Зарегистрировано 12 индустриальных и 18 промышленных парков. В них 168 резидентов с общим объемом инвестиций более 44 млрд рублей. А особая экономическая зона «Алга» – самая динамично развивающаяся в России.
По словам заместителя директора по научной работе Института стратегических исследований республики Альфии Кузнецовой, эффективность промышленной политики региона напрямую зависит от системного подхода к ее реализации. Большую роль по её мнению сыграли и «Инвестиционные часы», которые с 2018 года проводятся по поручению главы республики.