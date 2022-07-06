Эксперты отметили роль «Инвестчасов» в эффективности реализации промышленной политики Башкирии

Башкортостан второй год подряд становится лидером рейтинга эффективности реализации промышленной политики среди субъектов России, благодаря чему республика считается все более привлекательным регионом для инвестиционных вложений. Такие достижения, по мнению экспертов, стали возможными только благодаря существующим мерам поддержки бизнеса и предприятий, принятым еще во время пандемии коронавируса, а также за счет новых решений, которые появились в результате санкционного давления Запада.