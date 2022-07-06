В Башкирии заболеваемость геморрагической лихорадкой увеличилась в пять раз

В Башкортостане заболеваемость геморрагической лихорадкой увеличилась в пять раз по сравнению с 2021 годом. Об этом рассказала руководитель регионального Роспотребнадзора Анна Казак.

С ее слов, природный очаг лихорадки в Башкирии является самым крупным и активным в стране. Наиболее высокие показатели заболеваемости зафиксированы в Уфе и близлежащих районах. В основном люди заражаются во время сбора трав, ягод орехов, грибов, походов, прогулок в лесу.