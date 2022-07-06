В Башкирии заболеваемость геморрагической лихорадкой увеличилась в пять раз

В Башкортостане заболеваемость геморрагической лихорадкой увеличилась в пять раз по сравнению с 2021 годом. Об этом рассказала руководитель регионального Роспотребнадзора Анна Казак.

Фото №1 - В Башкирии заболеваемость геморрагической лихорадкой увеличилась в пять раз

С ее слов, природный очаг лихорадки в Башкирии является самым крупным и активным в стране. Наиболее высокие показатели заболеваемости зафиксированы в Уфе и близлежащих районах. В основном люди заражаются во время сбора трав, ягод орехов, грибов, походов, прогулок в лесу.

Основная проблема - недостаточная дератизация. По расчетам рисков российского противочумного института «Микроб», от грызунов в нашей республике нужно обрабатывать порядка 86 тысяч гектаров. На сегодня мы обрабатываем лишь 49 тысяч.

Анна Казак, руководитель Роспотребнадзора по РБ

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил рассмотреть данный вопрос 13 июля на отдельном совещании.

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