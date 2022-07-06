В Башкирии 58-летний электромонтёр получил тяжелую травму

Гострудинспекция провела дополнительное расследование сокрытого работодателем несчастного случая, установила, что причиной производственного травматизма стало не только нарушение правил техники безопасности на рабочем месте (как определил это работодатель в своём акте), а неудовлетворительная организация производства работ. Как выяснилось, пострадавший не был обучен безопасным методам и приёмам выполнения работ на высоте (протокол проверки знаний он подписал, находясь уже в больнице). Кроме того, не выполнены мероприятия, предусмотренные при производстве работ (ППР) на высоте. В результате из-за отсутствия мест крепления страховочных привязей работники не стали их применять.

пресс-служба Гострудинспекции РБ