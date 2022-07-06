В Башкирии 58-летний электромонтёр получил тяжелую травму
В Нуримановском районе Гострудинспекция расследовала сокрытый работодателем несчастный случай с 58-летним электромонтёром. Инцидент произошел 13 мая в ДЮСШ в селе Павловка, рассказали в пресс-службе ведомства.
Сотрудники организации выполняли заявку Детско-юношеской спортивной школы села Павловка на замену ламп в спортивном зале. Работы было необходимо выполнить на высоте восьми метров, установив сборно-разборную строительную вышку. При сборке пятой секции на высоте 4,5 метра 58-летний специалист потерял равновесие и сорвался вниз. Пострадавший на машине скорой помощи был госпитализирован в Нуримановскую ЦРБ, где ему диагностировали тяжёлую травму, и в тот же день переведён в ГКБ № 13 столицы республики.
пресс-служба Гострудинспекции РБ
О факте производственного травматизма Гострудинспекцию проинформировала уфимская больница. Работодатель не направил извещение о несчастном случае в надзорные органы, а расследование организовал самостоятельно.
Гострудинспекция провела дополнительное расследование сокрытого работодателем несчастного случая, установила, что причиной производственного травматизма стало не только нарушение правил техники безопасности на рабочем месте (как определил это работодатель в своём акте), а неудовлетворительная организация производства работ. Как выяснилось, пострадавший не был обучен безопасным методам и приёмам выполнения работ на высоте (протокол проверки знаний он подписал, находясь уже в больнице). Кроме того, не выполнены мероприятия, предусмотренные при производстве работ (ППР) на высоте. В результате из-за отсутствия мест крепления страховочных привязей работники не стали их применять.
пресс-служба Гострудинспекции РБ
Гострудинспекция привлекла работодателя к ответственности в виде штрафов.