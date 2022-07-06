Аграрии Башкирии за первую половину 2022 года приобрели более 1,5 тыс. единиц техники

За первое полугодие аграрии Башкортостана приобрели более полутора тысяч единиц новой техники на сумму 5 с половиной миллиардов рублей. Всего же с 2019 года автопарк тружеников полей пополнили более 10 тысяч тракторов, сеялок, сельхозмашин и агрегатов.