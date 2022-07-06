Аграрии Башкирии за первую половину 2022 года приобрели более 1,5 тыс. единиц техники

За первое полугодие аграрии Башкортостана приобрели более полутора тысяч единиц новой техники на сумму 5 с половиной миллиардов рублей. Всего же с 2019 года автопарк тружеников полей пополнили более 10 тысяч тракторов, сеялок, сельхозмашин и агрегатов.

Техническая модернизация отрасли позволяет сельхозпроизводителям меньше зависеть от капризов природы, так как есть возможность проводить агротехнологические операции в более короткие сроки, подчеркнул вице-премьер башкирского правительства, министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

Напомним, что в Башкортостане действует региональная программа по обновлению технического парка АПК, в рамках которой аграриям субсидируют до половины затрат на приобретение сельхозтехники.

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