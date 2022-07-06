В ссузах Башкирии стартует новая программа «Профессионалитет»

В Башкортостане стартовала приёмная кампания в средние специальные учебные заведения по Федеральному проекту «Профессионалитет». Это новая программа подготовки кадров, разработанная Министерством просвещения России.

Уже с 1 сентября студенты смогут получить востребованную рабочую профессию в кратчайшие сроки. Уфимский многопрофильный колледж в этом году подготовил 425 бюджетных мест. Поступить можно также и на коммерческой основе. Приём ведётся на очную и заочную форму обучения.