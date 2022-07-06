В Уфе пьяный парень разбил более десяти припаркованных автомобилей

Накануне в Уфе 23-летний парень разбил у более 10 припаркованных автомобилей лобовые стекла. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Сначала информация о инциденте появилась в соцсетях. Владелица одного из пострадавших автомобилей записала видео с места происшествия.

– На часах 4:50. Мы проснулись от того, что все машины в нашем дворе бешено сигналит. [Кто-то] побил «лобачи» всех машин, – рассказала девушка.

В отделение полиции обратились более десяти потерпевших. За несколько часов полицейские нашли и задержали подозреваемого в совершении преступления. Оказалось, что он находился в состоянии опьянения. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.