В Башкирии в подъезде обнаружили истекающего кровью мужчину

Как установлено следствием, 3 и 4 июля 2022 года обвиняемый употреблял спиртное в гостях у знакомого в компании его сестры и потерпевшего в г. Кумертау. Во время распития обвиняемый вышел из квартиры, а когда вернулся, на пороге между ним и 42-летним гостем произошла ссора, в ходе которой злоумышленник достал имевшийся при нем нож из рукава куртки и нанес им два удара в брюшную полость и бедро потерпевшему. Соседи, увидев происходящее, вызвали скорую помощь и полицию. Однако, от полученного ранения мужчина скончался до приезда медицинских сотрудников.

пресс-служба СУ СКР по РБ