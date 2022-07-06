Стало известно, какие услуги подорожали сильнее всего в Башкирии в 2021 году

Стало известно, какие услуги подорожали сильнее всего в Башкирии в прошлом году. Об этом сообщает издание КП-Уфа со ссылкой на Минэкономразвития РБ.
В 2021 году жители Башкортостана потратили 251,2 млрд рублей на оплату различных услуг. По сравнению с 2020 годом объем оказанных услуг вырос на 5%.
В прошлом году наибольший рост цен был зафиксирован на ритуальные услуги (13,1%), услуги пассажирского транспорта (13,2%), ветеринарные услуги (24,1%), ремонт в квартирах и частных домах (24,53%).
Чуть меньший рост цен показали услуги фотоателье (12,51%), услуги организаций культуры (12,5%), бытовые услуги (12,42%), ремонт и техобслуживание транспортных средств (11,64%). В прошлом году подорожали также услуги в сфере внутреннего туризма (10,16%) и услуги бань и душевых (10,04%), сообщили в пресс-службе министерства экономического развития Башкирии.