В Башкирии работу двух регоператоров признали неудовлетворительной

Об этом стало известно по итогам прошедшего накануне совещания, посвященного итогам мусорной реформы в республике. Критики удостоились предприятие «Спецавтохозяйство по уборке города» в Уфе и компания «Дюртюлимелиоводстрой».

К слову, с последней власти республики накануне расторгли договор. Ранее Радий Хабиров поручил решить вопрос с «Дюртюлимелиоводстроем», так как в зоне его работы фиксируют большое количество жалоб. Теперь же их проверкой занялась прокуратура и Министерство экологии.

Имеются и другие сложности с работой региональных операторов, считает председатель Госсобрания Константин Толкачев. На совещании обсудили пути решения наболевших проблем.

Не всегда проявляют честность те, кому поручено заниматься вывозом мусора. В этой связи мы на последнем заседании Госсобрания приняли решение об установлении административной ответственности за несвоевременное и недостоверное информирование по вопросам вывоза мусора. Константин Толкачёв, председатель Государственного Собрания Республики Башкортостан

Ещё одной темой обсуждения стало закрытие мусорного полигона в селе Новые Черкассы, куда свозились твёрдые коммунальные отходы со всей Уфы. На совещании в Курултае депутаты и чиновники определились, где в будущем возможно будет складировать мусор из столицы.

В Уфимской агломерации таких объектов нет, поэтому немного изменится цена. Полигон действительно закроется, но законодательством не запрещается использовать его в течение трех лет в качестве временного объекта накопления. Нияз Фазылов, министр природопользования и экологии Республики Башкортостан