В Башкирии работу двух регоператоров признали неудовлетворительной

Об этом стало известно по итогам прошедшего накануне совещания, посвященного итогам мусорной реформы в республике. Критики удостоились предприятие «Спецавтохозяйство по уборке города» в Уфе и компания «Дюртюлимелиоводстрой».

К слову, с последней власти республики накануне расторгли договор. Ранее Радий Хабиров поручил решить вопрос с «Дюртюлимелиоводстроем», так как в зоне его работы фиксируют большое количество жалоб. Теперь же их проверкой занялась прокуратура и Министерство экологии.

Имеются и другие сложности с работой региональных операторов, считает председатель Госсобрания Константин Толкачев. На совещании обсудили пути решения наболевших проблем.

Не всегда проявляют честность те, кому поручено заниматься вывозом мусора. В этой связи мы на последнем заседании Госсобрания приняли решение об установлении административной ответственности за несвоевременное и недостоверное информирование по вопросам вывоза мусора.

Константин Толкачёв, председатель Государственного Собрания Республики Башкортостан 
Фото №1 - В Башкирии работу двух регоператоров признали неудовлетворительной

Ещё одной темой обсуждения стало закрытие мусорного полигона в селе Новые Черкассы, куда свозились твёрдые коммунальные отходы со всей Уфы. На совещании в Курултае депутаты и чиновники определились, где в будущем возможно будет складировать мусор из столицы.

В Уфимской агломерации таких объектов нет, поэтому немного изменится цена. Полигон действительно закроется, но законодательством не запрещается использовать его в течение трех лет в качестве временного объекта накопления.

Нияз Фазылов, министр природопользования и экологии Республики Башкортостан

Среди основных сложностей в Минэкологии назвали наполненность полигонов, задолженность перед операторами по обращению с отходами, необходимость рекультивации переполненных полигонов ТКО. На сегодняшний день в республике обустроено 32 полигона, которые вошли в госреестр объектов размещения отходов. Девять из них практически заполнены. Ещё три свалки могут принимать отходы до конца года. Также в Башкортостане функционируют 18 мусоросортировочных комплексов общей мощностью более 1 млн тонн, их средняя загруженность сейчас составляет 52 процента. А просроченная кредиторская задолженность перед операторами в республике достигает почти 183 млн рублей.

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