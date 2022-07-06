В Башкирии работу двух регоператоров признали неудовлетворительной

Об этом стало известно по итогам прошедшего накануне совещания, посвященного итогам мусорной реформы в республике. Критики удостоились предприятие «Спецавтохозяйство по уборке города» в Уфе и компания «Дюртюлимелиоводстрой».
К слову, с последней власти республики накануне расторгли договор. Ранее Радий Хабиров поручил решить вопрос с «Дюртюлимелиоводстроем», так как в зоне его работы фиксируют большое количество жалоб. Теперь же их проверкой занялась прокуратура и Министерство экологии.
Имеются и другие сложности с работой региональных операторов, считает председатель Госсобрания Константин Толкачев. На совещании обсудили пути решения наболевших проблем.
Ещё одной темой обсуждения стало закрытие мусорного полигона в селе Новые Черкассы, куда свозились твёрдые коммунальные отходы со всей Уфы. На совещании в Курултае депутаты и чиновники определились, где в будущем возможно будет складировать мусор из столицы.
Среди основных сложностей в Минэкологии назвали наполненность полигонов, задолженность перед операторами по обращению с отходами, необходимость рекультивации переполненных полигонов ТКО. На сегодняшний день в республике обустроено 32 полигона, которые вошли в госреестр объектов размещения отходов. Девять из них практически заполнены. Ещё три свалки могут принимать отходы до конца года. Также в Башкортостане функционируют 18 мусоросортировочных комплексов общей мощностью более 1 млн тонн, их средняя загруженность сейчас составляет 52 процента. А просроченная кредиторская задолженность перед операторами в республике достигает почти 183 млн рублей.