В Башкирии назвали отрасли, где требуется больше всего работников

Стало известно, в каких отраслях в Башкирии требуется больше всего работников. Данные статистики приводит издание КП-Уфа со ссылкой на Минтруда РБ.

Сейчас в Башкортостане наблюдается острая нехватка рабочих профессий. В основном кадровый голод испытывают обрабатывающие производства, так как 13% размещенных в ЦЗН вакансий относятся именно к данной отрасли.

Также не хватает работников в сельском и лесном хозяйстве (4% вакансий), в гостиницах и предприятиях общепита (5%), в области социальных услуг и здравоохранения (6%), в сфере транспортировки и хранения (7%), в системе госуправления и соцобеспечения (8%), в оптовой и розничной торговле (8%) и в строительстве (9%).