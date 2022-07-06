В Башкирии вахтовик голыми руками убил любовника, которого застал в постели сожительницы

В Аургазинском районе Башкирии вахтовик жестоко расправился с мужчиной, которого застал в постели сожительницы. Об этом сообщает издание КП-Уфа.

Трагедия произошла в одном из общежитий. Мужчина позвонил своей сожительнице и сообщил, что вечером будет дома. Дверь в комнату пары была закрыта, а мужчина начал настойчиво стучать.

Вахтовику открыл дверь незнакомец, с которым разозлившийся мужчина начал драться. Он одолел оппонента и ворвался в комнату к сожительницы, которая лежала на кровати обнаженной.

После этого мужчина вытащил любовника из комнаты в коридор общежития, где последний скончался. Оказалось, что у погибшего была серьезная травма, которая привела к летальному кровоизлиянию в мозг.