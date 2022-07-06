Эксперты рассказали о факторах, повлиявших на лидерство Башкирии в сфере промышленной политики

Поддержка промышленности на различных уровнях. Именно это, по мнению экспертов, сыграло решающую роль в том, что Башкортостан занял первое место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в регионах России по итогам прошлого года.

Вопросы развития промышленности в Башкирии почти всегда в центре внимания главы региона. Радий Хабиров сопровождает проекты на всех циклах реализации, вовремя подключая необходимые ресурсы. Это и отразилось на результате рейтинга эффективности реализации промышленной политики Башкортостана среди других субъектов России. Так считает доцент кафедры экономики и предпринимательства УГАТУ Оксана Романова. По мнению эксперта, чтобы продолжить удерживать лидирующие позиции в этом списке, местным властям необходимо уделить особое внимание и развитию инновационных технологий.