ХК «Салават Юлаев» проведет благотворительное мероприятие «День зеленого сердца»

Завтра «Салават Юлаев» вместе с игроком команды Родионом Амировым устраивает благотворительное мероприятие «День зеленого сердца». Так организаторы хотят поддержать трехлетнюю Катю Аксёнову, которой каждый месяц требуется обновление компонентов крови, и других, нуждающихся в переливании, людей.

С 11:00 до 17:00 на парковке «Уфа-Арены» со стороны ул. Цюрупы будет работать мобильная республиканская станция переливания крови. С 17:00 до 19:00 в фирменном магазине состоится автограф-сессия Родиона Амирова. На площадке будет оборудована зона отдыха для сдавших кровь и различные активности для всех гостей.