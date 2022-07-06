В Башкирии прошли матчи 8-го тура чемпионата республики по футболу

В чемпионате республики по футболу состоялись матчи 8-го тура. Лидер турнира – молодёжная «Уфа» – укрепилась в таблице после победы в Учалах со счётом 5:0.

Хет-трик на свой счет записал нападающий «горожан» Никита Кисляков. В погоне за командой Дениса Иванова «Старт», коллектив из Жуково, отправил в ворота безоговорочного аутсайдера чемпионата, нефтекамского «Торпедо», девять мячей. В Туймазах оступился ФК «Стерлитамак». В голевой перестрелке «Спартак-Дубль» был сильнее – 5:3.