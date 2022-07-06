ФК «Уфа-2007» улучшила позиции в турнирной таблице ЮФЛ

Долгожданная крупная победа. Команда школы футбольного клуба «Уфа» 2007-го года рождения продолжает свой путь в одном из самых представительных юношеских турниров России – ЮФЛ. На прошлой неделе подопечные Кирилла Хорошилова провели сразу два домашних матча, которые завершились для футболистов совсем по-разному.
Вести в счёте 2:0, но уступить 2:4. Футболисты «Уфы-2007» знают, каково это. В игре с ижевским «Зенитом» всё шло сначала по плану хозяев поля, однако затем всё поменялось. Несмотря на территориальное преимущество, юные уфимцы пропустили четыре гола и потерпели обидное поражение. Исправляться за это нужно было уже в матче против ульяновской «Волги».
Между этими играми прошло всего три дня. Футболисты «Уфы» успели восстановиться, а вот гости из Ульяновска совсем развалились. Сейчас у них выездной тур: сначала матч в Нижнем Новгороде, затем Уфа, на этой неделе они отправятся в Оренбург.
А вот «Уфа-2007» наконец почувствовала свою игру. Команда Кирилла Хорошилова показала атакующий футбол и забила шесть мячей в ворота гостей. Убедительная победа для «Уфы» со счётом 6:0 улучшает позиции башкирской команды в турнирной таблице ЮФЛ. Кстати, в этом сезоне «Уфа-2007» проводит свой дебютный турнир в юношеской футбольной лиге. До этого команда выступала лишь на окружных первенствах.
После девяти матчей юные уфимцы расположились на шестом месте в турнирной таблице, набрав 13 очков. Ну а следующую встречу подопечные Кирилла Хорошилова проведут уже в этот четверг против команды из Нижнего Новгорода.