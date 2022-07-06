ФК «Уфа-2007» улучшила позиции в турнирной таблице ЮФЛ

Долгожданная крупная победа. Команда школы футбольного клуба «Уфа» 2007-го года рождения продолжает свой путь в одном из самых представительных юношеских турниров России – ЮФЛ. На прошлой неделе подопечные Кирилла Хорошилова провели сразу два домашних матча, которые завершились для футболистов совсем по-разному.

Вести в счёте 2:0, но уступить 2:4. Футболисты «Уфы-2007» знают, каково это. В игре с ижевским «Зенитом» всё шло сначала по плану хозяев поля, однако затем всё поменялось. Несмотря на территориальное преимущество, юные уфимцы пропустили четыре гола и потерпели обидное поражение. Исправляться за это нужно было уже в матче против ульяновской «Волги».

Вышли выигрывать, и вот «Зенит-Ижевск» не получилось выиграть, хотя это была наша игра. Счет на табло здесь 6:0. Ислам Гарифуллин, нападающий команды «Уфа-2007»

Между этими играми прошло всего три дня. Футболисты «Уфы» успели восстановиться, а вот гости из Ульяновска совсем развалились. Сейчас у них выездной тур: сначала матч в Нижнем Новгороде, затем Уфа, на этой неделе они отправятся в Оренбург.

Справляться тяжеловато, восстанавливаться тяжело после таких матчей, особенно за такой короткий период, у нас нет выбора, работаем. Алексей Кузнецов, тренер команды «Волга-2007» /Ульяновск/

На поле всё было отлично, пропускали игроков, но они и забили мячи. Было трудно играть, жаркая погода, они забрали мяч и контролировали всю игру. Нам было очень тяжело на этом матче. Павел Коротков, защитник команды «Волга-2007» /Ульяновск/

А вот «Уфа-2007» наконец почувствовала свою игру. Команда Кирилла Хорошилова показала атакующий футбол и забила шесть мячей в ворота гостей. Убедительная победа для «Уфы» со счётом 6:0 улучшает позиции башкирской команды в турнирной таблице ЮФЛ. Кстати, в этом сезоне «Уфа-2007» проводит свой дебютный турнир в юношеской футбольной лиге. До этого команда выступала лишь на окружных первенствах.

Разница, что все 14 команд, которые принимают участие, примерно одного уровня, несмотря на крупный счет или одну неудачную или удачную игру. Одного уровня команды, это позволяет ребятам развиваться и двигаться вперёд. Все игры достаточно упорные. Кирилл Хорошилов, старший тренер команды «Уфа-2007»