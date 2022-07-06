В Уфе стартовал кубок России по плаванию среди глухих спортсменов

В столице Башкортостана стартовал кубок России по спорту глухих в дисциплине плавание. 160 спортсменов из 35 субъектов нашей страны соревнуются за медали в четырёх видах плавания: баттерфляе, брассе, плавании на спине и вольном стиле. Приглашены на турнир также сильнейшие пловцы из Беларуси. Они участвовали в рамках соревнований «Мы вместе. Спорт».

Я первый раз приехал в Уфу, мне город очень понравился. Здесь красивый памятник Салавату Юлаеву, нравятся горы, у вас холмистая местность, приятные люди и приятная природа.

Даниил Борисевич, участник соревнований

Важно все-таки посмотреть, какого уровня достигли спортсмены, чтобы сделать какие-то выводы, ввести корректировки в дальнейшую подготовку.

Сергей Чистяков, старший тренер сборной Беларуси по спорту глухих (плавание)
Фото №1 - В Уфе стартовал кубок России по плаванию среди глухих спортсменов

В целом турнир в Уфе является этапом подготовки к Альтернативным играм, которые пройдут в сентябре. В Уфе соревнуются как совсем юные спортсмены, так и очень опытные. Среди них и Мария Карпова – шестикратная чемпионка мира, неоднократная участница Сурдлимпийских игр.

Можно сказать, что я уже пенсионерка, но мне всё равно очень интересно участвовать в соревнованиях вместе с юными спортсменами. Они наше будущее, будущее сборной России.

Мария Карпова, шестикратная чемпионка мира по спорту глухих (плавание)

Она мечтает поехать на Сурдлимпийские игры. Ну, будем работать!

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