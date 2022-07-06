В Уфе проходит открытое первенство республики по теннису среди спортсменов не старше 17 лет

В столицу республики приехали гости из Москвы, Санкт-Петербурга и многих других городов страны.

Амиру Гайсину – 13. В возрастной категории до 15 лет он победитель первенства республики. Но сейчас играет среди соперников еще на два года старше. Поэтому фаворитом турнира его назвать нельзя. Но игры с более возрастными соперниками позволяют набрать необходимый опыт.

Я бы хотел тут пройти два-три круга. Ну а дальше уже как получится. Тут ребята постарше. Будет сложно. Амир Гайсин, участник соревнований

В уфимских соревнованиях принимает участие более ста юных спортсменов. Турнир проходит в двух разрядах: в одиночном и смешанном.

Мы проводим этот турнир каждый год. Это турнир третьей категории Российского теннисного тура, где ребята зарабатывают классификационные очки, достаточно хорошие. И поднимаются в рейтинге РТТ. Станислав Петров, главный судья соревнований

Из башкирских теннисистов наибольшие надежды связывают с Аланом Абдуллиным. Недавно он стал бронзовым призером первенства России в одиночном разряде. В Москве в матче за бронзу Алан одержал победу над Иваном Юткиным из Саранска. Также в сборную региона входят такие теннисисты, как Карим Мансуров, Святослав Александров и Станислав Калашников. Среди девочек выделяется Диляра Утяшева. В зависимости от погоды игры проводятся как под крышей, так и на открытом воздухе.

Смотря, кто где готовился к турниру. Если здесь, то удобнее здесь. А если на улице, то удобнее там. Лев Родионов, участник соревнований