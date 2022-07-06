В Уфе проходит открытое первенство республики по теннису среди спортсменов не старше 17 лет

В столицу республики приехали гости из Москвы, Санкт-Петербурга и многих других городов страны.

Амиру Гайсину – 13. В возрастной категории до 15 лет он победитель первенства республики. Но сейчас играет среди соперников еще на два года старше. Поэтому фаворитом турнира его назвать нельзя. Но игры с более возрастными соперниками позволяют набрать необходимый опыт.

Я бы хотел тут пройти два-три круга. Ну а дальше уже как получится. Тут ребята постарше. Будет сложно.

Амир Гайсин, участник соревнований

В уфимских соревнованиях принимает участие более ста юных спортсменов. Турнир проходит в двух разрядах: в одиночном и смешанном.

Фото №1 - В Уфе проходит открытое первенство республики по теннису среди спортсменов не старше 17 лет

Мы проводим этот турнир каждый год. Это турнир третьей категории Российского теннисного тура, где ребята зарабатывают классификационные очки, достаточно хорошие. И поднимаются в рейтинге РТТ.

Станислав Петров, главный судья соревнований

Из башкирских теннисистов наибольшие надежды связывают с Аланом Абдуллиным. Недавно он стал бронзовым призером первенства России в одиночном разряде. В Москве в матче за бронзу Алан одержал победу над Иваном Юткиным из Саранска. Также в сборную региона входят такие теннисисты, как Карим Мансуров, Святослав Александров и Станислав Калашников. Среди девочек выделяется Диляра Утяшева. В зависимости от погоды игры проводятся как под крышей, так и на открытом воздухе.

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Смотря, кто где готовился к турниру. Если здесь, то удобнее здесь. А если на улице, то удобнее там.

Лев Родионов, участник соревнований

Финальные матчи открытого первенства республики будут проведены в пятницу. Тогда и станут известны победители и призеры турнира.

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