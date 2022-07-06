В Башкирии завершился чемпионат по сверхлегкой авиации

В Кушнаренковском районе, на аэродроме «Первушино», завершился чемпионат Башкортостана по сверхлегкой авиации. Победители определились в дисциплинах самолеты, дельталеты.

Чемпионат собрал пилотов из Уфы, Кумертау, Салавата, Нефтекамска, Стерлитамака и Набережных Челнов. Отличная летняя погода без сильных порывов ветра и осадков позволила разыграть 6 упражнений в течение трех дней. Если учесть, что в каждом выполнялось от двух до трех попыток, то пилоты в общей сложности совершили 13 зачетных полетов.

В результате в дисциплине самолеты победил Юрий Бушуев из Кумертау, Дмитрий Иванов из Нефтекамска второй и третий Рамиль Гаязов из Набережных Челнов. Все призовые места в дисциплине дельталеты заняли пилоты из Салавата. Самым лучшим оказался Михаил Быстров.