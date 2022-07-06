Житель Башкирии избил беременную супругу

В Белорецком районе в полицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что на улице Точисского неизвестный избивает женщину.
Прибывшие полицейские обнаружили, что 37-летний мужчина пытается оказать избитой 21-летней женщине первую помощь. На лице несчастной была кровь. Мужчина сам избил девушку, а после пытался помочь.
Выяснилось, что участники конфликта – супруги. Семейная жизнь у возлюбленных была полна конфликтов и драк, поэтому девушка решила уйти от мужа. Однако это мужчине не понравилось. Он начал преследовать её, устраивать скандалы, а в злополучный день жестоко избил. Оказалось, что несчастная беременна.
Пострадавшая девушка утверждает, что мужчина постоянно поднимал на неё руку и даже угрожал убийством. Сейчас горожанин задержан. Он стал фигурантом двух уголовных дел.