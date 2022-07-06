В Башкирии помиловали женщину, которая похитила деньги с банковской карты

В Башкирии помиловали женщину, которая украла деньги с банковского счета. Об этом сообщает пресс-служба государственного собрания.

Членами комиссии по ходатайству жительницы Бураевского района принято положительное решение. Женщина отбывала условный срок за кражу банковской карты. Осужденная нашла карту на улице и расплатилась ею за покупки.