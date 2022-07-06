В Башкирии помиловали женщину, которая похитила деньги с банковской карты

В Башкирии помиловали женщину, которая украла деньги с банковского счета. Об этом сообщает пресс-служба государственного собрания.
Членами комиссии по ходатайству жительницы Бураевского района принято положительное решение. Женщина отбывала условный срок за кражу банковской карты. Осужденная нашла карту на улице и расплатилась ею за покупки.
Украденные средства с карты были возвращены настоящему владельцу, который не возражал против помилования. Учитывая все обстоятельства, комиссия вынесла положительное решение.