Батальон имени генерала Шаймуратова отправился из Башкирии к месту несения службы

Сегодня в парке «Патриот» в Чишминском районе торжественно проводили башкирских военнослужащих. Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил командиру воинского формирования знамя, с которым солдаты отправятся на выполнение боевых задач. Попрощаться с бойцами пришли их родственники и друзья.

Вручение знамени – все равно что воинское крещение. Отныне у батальона имени Шаймуратова есть свой собственный флаг – символ доблести и чести, который они обязаны хранить и в части, и на поле боя.

И пусть на вашем знамени будет начертано слово «Победа»! Сегодня на Донбассе работают наши врачи, медсестры, строители, помогают восстанавливать разрушенные города. Но им нужна сильная воинская помощь, и вы отправляетесь туда бить фашистов. Мы всегда будем за вашей спиной стоять, вся республика, и вас ждем. Одна просьба: вот как сегодня вы строем пройдете, так же и возвращайтесь с победой.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Батальон имени генерала Шаймуратова отправился из Башкирии к месту несения службы

80 лет назад точно так же знамя получала и 112-я Башкавдивизия, имя командира которой теперь носит мотострелковый батальон. Причем, как и тогда, основная задача у новых шаймуратовцев, можно сказать, не изменилась.

Эти ребята, как и в то время шаймуратовцы спасали от фашизма, там только гитлеровская Германия была, а сейчас украинский фашизм. Их задача – сделать так, чтобы этот фашизм не проник к нам.

Валерий Шарипов, председатель Республиканского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов

Шеврон с флагом Башкортостана – их отличительная особенность. В одном строю собрались выходцы со всех уголков республики. В основном это люди от 30 до 45 лет, для каждого из которых вступление в батальон – осознанный выбор.

Пенальти

Это четвертый мой выход в зону боевых действий. Опыт есть, у всех ребят опыт довольно большой, никого не боимся, ничего не боимся. Главное, чтобы наша страна процветала и чтобы не было этих фашистов, на корню их надо вырубить.

Фото №2 - Батальон имени генерала Шаймуратова отправился из Башкирии к месту несения службы

Хотим добиться, чтобы не было нацизма, чтобы Россия была защищена. Победа будет за нами.

С идей создать башкирский батальон для участия в специальной военной операции на территории Украины выступили республиканские ветераны. Инициативу поддержали и в Министерстве обороны. На формирование ушло меньше двух месяцев.

По инициативе ветеранских организаций были встречи на местах через сельсоветы, военкоматы, Вот такая работа проводилась.

Альберт Шагимуратов, председатель Башкирского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» 

Крупные предприятия региона выделили денежные средства, на которые приобретено обмундирование, спецсредства, квадрокоптеры, тепловизоры, прицелы и т.д.

Алик Камалетдинов, председатель региональной общественной организации «Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ»

Из республиканского бюджета для военнослужащих предусмотрены дополнительные выплаты в виде 200 тысяч рублей единовременно после заключения контракта и еще по 2 тысячи рублей ежедневно. Это в дополнение к выплатам по линии Минобороны. Глава Башкортостана пообщался с бойцами во время построения и пообещал: что бы ни случилось, семьи шаймуратовцев будут под надежной защитой государства.

Война – это трудная работа, но это работа, которая связана с профессионализмом. Профессионал должен вернуться с хорошим здоровьем и с победой.

Игорь Харченко, начальник управления по работе с ветеранами Центра патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи

На боевой путь шаймуратовцев благословили представители религиозных конфессий. За тем, что происходило на плацу, с трепетом наблюдали родные военнослужащих. После завершения торжественной церемонии бойцам дали 10 минут на то, чтобы попрощаться.

Защищать Родину – мужское звание по жизни должно быть. Поэтому он принял это решение в трудную минуту. А я согласилась с его мнением. Я должна также поддержать сына с его выбором. Он мужчина.

Мы из Ишимбая, нас много провожающих. Дай бог им здоровья, долгих лет жизни, пусть они благополучно с миром, с победой приезжают, будем ждать.

Сила, мужество, отвага – это все об этих солдатах. О людях, выбравших для себя принцип: никто, кроме них. Продолжатели великих воинов отправляются выполнять свой интернациональный долг, так же, как и их предки восемь десятилетий назад, но уже под девизом «Своих не бросаем».

Около месяца военнослужащие будут нарабатывать умения и навыки в ходе боевого слаживания в одной из воинских частей Оренбургской области, после чего их перебросят непосредственно к местам выполнения боевых задач. На пути следования кортеж с транспарантами провожали неравнодушные жители, которые пообещали встретить их точно так же по возвращении домой.

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