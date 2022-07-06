Батальон имени генерала Шаймуратова отправился из Башкирии к месту несения службы

Война – это трудная работа, но это работа, которая связана с профессионализмом. Профессионал должен вернуться с хорошим здоровьем и с победой.

Игорь Харченко, начальник управления по работе с ветеранами Центра патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи