Батальон имени генерала Шаймуратова отправился из Башкирии к месту несения службы

Сегодня в парке «Патриот» в Чишминском районе торжественно проводили башкирских военнослужащих. Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил командиру воинского формирования знамя, с которым солдаты отправятся на выполнение боевых задач. Попрощаться с бойцами пришли их родственники и друзья.
Вручение знамени – все равно что воинское крещение. Отныне у батальона имени Шаймуратова есть свой собственный флаг – символ доблести и чести, который они обязаны хранить и в части, и на поле боя.
80 лет назад точно так же знамя получала и 112-я Башкавдивизия, имя командира которой теперь носит мотострелковый батальон. Причем, как и тогда, основная задача у новых шаймуратовцев, можно сказать, не изменилась.
Шеврон с флагом Башкортостана – их отличительная особенность. В одном строю собрались выходцы со всех уголков республики. В основном это люди от 30 до 45 лет, для каждого из которых вступление в батальон – осознанный выбор.
С идей создать башкирский батальон для участия в специальной военной операции на территории Украины выступили республиканские ветераны. Инициативу поддержали и в Министерстве обороны. На формирование ушло меньше двух месяцев.
Из республиканского бюджета для военнослужащих предусмотрены дополнительные выплаты в виде 200 тысяч рублей единовременно после заключения контракта и еще по 2 тысячи рублей ежедневно. Это в дополнение к выплатам по линии Минобороны. Глава Башкортостана пообщался с бойцами во время построения и пообещал: что бы ни случилось, семьи шаймуратовцев будут под надежной защитой государства.
На боевой путь шаймуратовцев благословили представители религиозных конфессий. За тем, что происходило на плацу, с трепетом наблюдали родные военнослужащих. После завершения торжественной церемонии бойцам дали 10 минут на то, чтобы попрощаться.
Сила, мужество, отвага – это все об этих солдатах. О людях, выбравших для себя принцип: никто, кроме них. Продолжатели великих воинов отправляются выполнять свой интернациональный долг, так же, как и их предки восемь десятилетий назад, но уже под девизом «Своих не бросаем».
Около месяца военнослужащие будут нарабатывать умения и навыки в ходе боевого слаживания в одной из воинских частей Оренбургской области, после чего их перебросят непосредственно к местам выполнения боевых задач. На пути следования кортеж с транспарантами провожали неравнодушные жители, которые пообещали встретить их точно так же по возвращении домой.