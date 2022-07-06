Изнасиловали и убили 15-летнюю девочку: подробности суда над жителями Башкирии

Двоих душегубов из Бирского района отправили в колонию строгого режима за убийство и изнасилование 15-летней жительницы села Питяково. Следствие длилось почти год, правоохранителям удалось доказать вину мужчин по нескольким тяжким статьям.

Он прячет свое лицо под капюшоном и не желает общаться с журналистами. Почти год Умид Хайдаров провел в СИЗО. Мужчина не тратил времени зря: видимо, изучал законы. Ведь так уверенно заявляет, что журналисты нарушают его права. Следом заводят второго фигуранта – Евгения Ульмаскулова. Мужчин размещают по разным боксам. В отличие от Хайдарова, который сразу признал вину, Ульмаскулов выбрал другую тактику. Даже сам изъявил желание дать журналистам интервью.

– Как вы там оказались? – Меня позвала моя знакомая, одноклассница сестренки. Сходил на день рождения, через день меня сотрудники полиции забрали в отделение, сутки били и заставили взять на себя вину. Евгений Ульмаскулов, обвиняемый

На оперативном видео Умид Хайдаров в той же толстовке, что и сейчас, подробно показывает, как они надругались и убили 15-летнюю Аню. В конце прошлого лета 25-летний Евгений Ульмаскулов и 21-летний Умид Хайдаров пришли на вечеринку подростков, которые отмечали 16-летие знакомой. Изрядно выпив, мужчины изнасиловали девочку и спрятали ее тело в овраге.