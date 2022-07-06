В Уфе памятные медали «90 лет ГТО» получили около 70 функционеров

В Уфе состоялось награждение памятными медалями «90 лет ГТО» лиц, ответственных за реализацию и пропаганду комплекса ГТО в Республике Башкортостан.

Прошедший год получился очень плодотворным в плане продвижения ГТО в регионе. Был проведён ряд фестивалей, начата работа по цифровизации комплекса. Продолжила развиваться система юных судей ГТО, возросло количество участников испытаний и их качественные показатели.

По итогам первого квартала 2022 года уже более 25 тысяч человек сдали нормативы ГТО. Сегодня к награде представили около семидесяти функционеров.

Фото №1 - В Уфе памятные медали «90 лет ГТО» получили около 70 функционеров
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