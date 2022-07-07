Дим Ямильхин из Башкирии погиб во время специальной военной операции на Украине

Начальник пункта разведки из Учалинского района Башкирии Дим Ямильхин погиб во время специальной военной операции на Украине. Как сообщили в администрации муниципалитета, прощание с ним состоится сегодня, седьмого июля.
В школе, в которой учился Дим, рассказали, что он еще в детстве решил, что будет военным.
За два года до выпускного парень начал усердно готовиться к поступлению в Московское высшее военное училище. Впоследствии Дим окончил его на отлично. В 2009 по распределению он попал в Армению, в состав российской военной базы. Позже Ямильхина передислоцировали в Волгоград, где он стал командиром разведывательной роты в звании капитана.
У погибшего солдата остались супруга и двое маленьких детей – дочь и сын.
Редакция bash.news выражает искренние соболезнования семье Дима Ямильхина
Фото: vk.com // МБОУ СОШ № 10 г.Учалы.