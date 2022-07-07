Дим Ямильхин из Башкирии погиб во время специальной военной операции на Украине

Начальник пункта разведки из Учалинского района Башкирии Дим Ямильхин погиб во время специальной военной операции на Украине. Как сообщили в администрации муниципалитета, прощание с ним состоится сегодня, седьмого июля.

Фото №1 - Дим Ямильхин из Башкирии погиб во время специальной военной операции на Украине

В школе, в которой учился Дим, рассказали, что он еще в детстве решил, что будет военным.

Дим с детства был самостоятельным: уже в два года научился стоять на лыжах, занимался в различных кружках, увлекался дзюдо. Был защитником слабых, не допускал, чтобы обижали девочек. В любой ситуации проявлял «уральский характер»: был трудолюбивым, самоотверженным, выносливым, верным долгу.

Школа №10 г. Учалы
Фото №2 - Дим Ямильхин из Башкирии погиб во время специальной военной операции на Украине

За два года до выпускного парень начал усердно готовиться к поступлению в Московское высшее военное училище. Впоследствии Дим окончил его на отлично. В 2009 по распределению он попал в Армению, в состав российской военной базы. Позже Ямильхина передислоцировали в Волгоград, где он стал командиром разведывательной роты в звании капитана.

У погибшего солдата остались супруга и двое маленьких детей – дочь и сын.

Редакция bash.news выражает искренние соболезнования семье Дима Ямильхина

Фото: vk.com // МБОУ СОШ № 10 г.Учалы.

Отбор граждан на заключение договора о целевом обучении по направлению «Журналистика»
Пенальти