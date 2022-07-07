Дим Ямильхин из Башкирии погиб во время специальной военной операции на Украине

За два года до выпускного парень начал усердно готовиться к поступлению в Московское высшее военное училище. Впоследствии Дим окончил его на отлично. В 2009 по распределению он попал в Армению, в состав российской военной базы. Позже Ямильхина передислоцировали в Волгоград, где он стал командиром разведывательной роты в звании капитана.