Вчера, шестого июля, в Уфе Глава Башкирии Радий Хабиров передал в муниципалитеты новую коммунальную технику. В данном мероприятии принимал участие мэр башкирской столицы Ратмир Мавлиев.
Кроме того, Уфа получила 25-мини-погрузчиков российского производства.
Новенькие мини-погрузчики пополнили автопарки службы по благоустройству и содержанию Советского, Орджоникидзевского, Октябрьского, Ленинского, Кировского, Калининского и Демского районов Уфы, а также Специализированного управления по ремонту и содержанию искусственных сооружений и Горзеленхоза.
Фото: пресс-служба Главы РБ.