Уфа получила 25 мини-погрузчиков

Сегодня мы вручаем главам администраций ключи от коммунальной техники, чтобы улицы городов и сёл были чистыми, опрятными и красивыми. Новые машины, которые прибыли в республику, многофункциональны: они могут использоваться и зимой, и летом. Часть техники изготовили наши белорусские партнёры, с которыми мы усиливаем взаимную кооперацию.

Радий Хабиров, Глава Башкирии