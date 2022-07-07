Уфа получила 25 мини-погрузчиков

Вчера, шестого июля, в Уфе Глава Башкирии Радий Хабиров передал в муниципалитеты новую коммунальную технику. В данном мероприятии принимал участие мэр башкирской столицы Ратмир Мавлиев.

Фото №1 - Уфа получила 25 мини-погрузчиков

Сегодня мы вручаем главам администраций ключи от коммунальной техники, чтобы улицы городов и сёл были чистыми, опрятными и красивыми. Новые машины, которые прибыли в республику, многофункциональны: они могут использоваться и зимой, и летом. Часть техники изготовили наши белорусские партнёры, с которыми мы усиливаем взаимную кооперацию.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Кроме того, Уфа получила 25-мини-погрузчиков российского производства.

Мы рады, что наша техника будет работать в Уфе и других городах республики. Это хороший пример развития сотрудничества между Беларусью и Башкортостаном.

Олег Дикун, коммерческий директор холдинга «АМКОДОР»

Новенькие мини-погрузчики пополнили автопарки службы по благоустройству и содержанию Советского, Орджоникидзевского, Октябрьского, Ленинского, Кировского, Калининского и Демского районов Уфы, а также Специализированного управления по ремонту и содержанию искусственных сооружений и Горзеленхоза.

Фото: пресс-служба Главы РБ.

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