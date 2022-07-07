Завтра в Уфе пройдет городской праздник «День семьи на Кашкадане»

Завтра, восьмого июля, в Уфе состоится городской праздник «День семьи на Кашкадане». На мероприятии будет работать ярмарка ремесленников и мастеров с продажей изделий ручной работы и сувениров. На спортивной площадке состоятся семейные старты, соревнования по баскетболу и пляжному волейболу, сообщили в столичной мэрии.
В 17:00 на центральной аллее обновленного парка начнутся мастер-классы, игровые программы, консультации специалистов. Сотрудники налоговой службы проконсультируют по различным жизненным ситуациям, будет возможность подать заявления в бумажном виде. Организуют выездное консультирование и сотрудники МФЦ.
В 18:30 на сцене начнется концертная программа – выступят солисты Городского дворца культуры. Также в рамках концерта состоится поздравление семей – вручение медалей «За любовь и верность», чествование «золотых» и «бриллиантовых» юбиляров семейной жизни, молодоженов, многодетных семей.
С 20:00 до 22:00 в парке будет проходить зажигательная дискотека.
День семьи, любви и верности - праздник в России, который отмечается 8 июля и приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Официально установлен указом Президента Российской Федерации от 28 июня 2022 года.
Фото: Мэрия Уфы.