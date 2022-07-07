Завтра в Уфе пройдет городской праздник «День семьи на Кашкадане»

Завтра, восьмого июля, в Уфе состоится городской праздник «День семьи на Кашкадане». На мероприятии будет работать ярмарка ремесленников и мастеров с продажей изделий ручной работы и сувениров. На спортивной площадке состоятся семейные старты, соревнования по баскетболу и пляжному волейболу, сообщили в столичной мэрии.