В Уфе лже-целительницы обманули старушку на полмиллиона рублей

К потерпевшей подошли две женщины с просьбой снять комнату на несколько дней. После чего они предложили уфимке посмотреть жилье, женщина пригласила их домой. Осмотрев квартиру, одна из женщин сказала, что она потомственная ворожеей, обладающая даром снятия порчи. Затем гостья спросила, есть ли в доме наличность, потому что по ее «ощущениям» с деньгами срочно необходимо провести обряд «очищения». Пенсионерка достала из серванта шкатулку, в которой находилось 500 тысяч рублей, и протянула их «экстрасенсу». Прямо на глазах пожилой женщины, деньги были завернуты в ткань и «целительница» стала бормотать странные слова.

пресс-служба МВД по РБ