В Уфе лже-целительницы обманули старушку на полмиллиона рублей
83-летняя жительница Уфы лишилась полмиллиона рублей, поверив лже-целительницам. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РБ.
К потерпевшей подошли две женщины с просьбой снять комнату на несколько дней. После чего они предложили уфимке посмотреть жилье, женщина пригласила их домой. Осмотрев квартиру, одна из женщин сказала, что она потомственная ворожеей, обладающая даром снятия порчи. Затем гостья спросила, есть ли в доме наличность, потому что по ее «ощущениям» с деньгами срочно необходимо провести обряд «очищения». Пенсионерка достала из серванта шкатулку, в которой находилось 500 тысяч рублей, и протянула их «экстрасенсу». Прямо на глазах пожилой женщины, деньги были завернуты в ткань и «целительница» стала бормотать странные слова.
пресс-служба МВД по РБ
После обряда пенсионерке вернули «очищенный» сверток. Лже-целительницы сказали убрать его обратно и не доставать деньги три дня. Доверчивая уфимка выполнила все указания, а спустя несколько часов она начала приходить в себя.
Когда она достала сверток, то не обнаружила денег. Вместо них там были куски нарезанной бумаги. Обманутая уфимка обратилась в полицию.
пресс-служба МВД по РБ
Возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.