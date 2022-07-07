На крыше магазина в Башкирии обнаружили искалеченного мужчину

Поздним вечером в Ишимбае на крыше магазина нашли искалеченного 56-летнего мужчину. Об этом сообщает издание "Башинформ" со ссылкой на источник в медицинской сфере.

Фото №1 - На крыше магазина в Башкирии обнаружили искалеченного мужчину

Инцидент произошел в жилом доме по улице Стахановской. С различными травмами, характерными при падении с высоты, мужчину госпитализировали.

По предварительным данным, его нашли на крыше магазина на уровне первого этажа. До этого мужчина находился на четвертом этаже пятиэтажного дома. Что послужило причиной инцидента, устанавливают правоохранители.

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