На крыше магазина в Башкирии обнаружили искалеченного мужчину

Поздним вечером в Ишимбае на крыше магазина нашли искалеченного 56-летнего мужчину. Об этом сообщает издание "Башинформ" со ссылкой на источник в медицинской сфере.
Инцидент произошел в жилом доме по улице Стахановской. С различными травмами, характерными при падении с высоты, мужчину госпитализировали.
По предварительным данным, его нашли на крыше магазина на уровне первого этажа. До этого мужчина находился на четвертом этаже пятиэтажного дома. Что послужило причиной инцидента, устанавливают правоохранители.