В Башкирии ищут родственников Галима Бикбулатова, погибшего в ВОВ в 1945 году

В Башкортостане ищут родственников Галима Бикбулатова, погибшего в 1945 году во время ВОВ. Об этом сообщили в Военно-историческом объединении Front Line.

Рядом с останками солдата была обнаружена медаль «За отвагу». Поисковики сделали запрос в Центральный архив Минобра РФ. Стало известно, что награда принадлежала Галиму Бикбулатову, командиру стрелкового отделения 742 стрелкового полка 164-й Витебской Краснознаменной стрелковой дивизии.

Солдата призывали из Мшкинского района Башкортостана. Он был убит 23 января 1945 года. В селе Янагушево проживала его жена Нагима.