В Башкирии запланирован запуск производства Минского автомобильного завода
В Башкортостане запланирован запуск производства грузовой спецтехники Минского автомобильного завода. Переговоры состоялись в рамках выставки «Иннопром-2022».
Цеха откроют на территории префенциальной зоны, например, в индустриальном парке «ПромЦентр» или в Туймазинском промтехнопарке «Мастер», либо в одном из промышленных технопарков Башкирии.
Организация производства предполагается в два этапа. Первый — закупка шасси МАЗ предприятиями Башкирии, установка "надстроек" на спецтехнику. Второй этап — организация производства самих шасси МАЗ, для последующей продажи как шасси, так и укомплектованных грузовых машин. Белорусские партнеры готовы рассмотреть возможность создания совместного предприятия с производством до 1000 грузовых автомобилей в год.
Рустам Муратов, министр экономразвития и инвестполитики РБ
Со слов министра промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александра Шельдяева, будущее предприятие освободят от уплаты налога на имущество. Также компания сможет рассчитывать на льготы по аренде, пониженную ставку налога на прибыль и т. д.
Также инвестор получает возможность предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов в соответствии с распоряжением Главы Республики Башкортостан.
Александр Шельдяев, министра промышленности, энергетики и инноваций РБ