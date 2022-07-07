В Башкирии запланирован запуск производства Минского автомобильного завода

Организация производства предполагается в два этапа. Первый — закупка шасси МАЗ предприятиями Башкирии, установка "надстроек" на спецтехнику. Второй этап — организация производства самих шасси МАЗ, для последующей продажи как шасси, так и укомплектованных грузовых машин. Белорусские партнеры готовы рассмотреть возможность создания совместного предприятия с производством до 1000 грузовых автомобилей в год.

Рустам Муратов, министр экономразвития и инвестполитики РБ