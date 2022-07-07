В Башкирии объем выдачи потребительских кредитов с января по май снизился на 50%

С января по май 2022 года жителям Башкирии было выдано потребкредитов на 25,7 млрд рублей, что на 26,6 млрд рублей меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данные предоставлены Национальным бюро кредитных историй.
Средний размер потребительского кредита составил 131 858 рублей, что на 15,6% больше, чем в апреле. Это 28 место из 30 самых экономически активных регионов страны.
За январь-май в России в целом выдали кредитов на сумму 0,88 трлн рублей. Это почти на 50% меньше, чем в январе-мае прошлого года, и на 23,5% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.
Аналитики НБКИ отмечают, что в целом нынешняя ситуация с выдачей потребкредитов схожа с «карантинной» весной 2020 года. Основной удар по розничному кредитованию пришелся на март-апрель, когда ключевую ставку подняли до 20%. И хотя со второй половины апреля к 10 июня Центробанк стремительно снизил ключевую ставку до 9,5%, ситуация в розничном кредитовании все еще остается неустойчивой — люди остерегаются обращаться за заемными средствами в сложных экономических условиях, а банки выдают кредиты только заемщикам с хорошим персональным рейтингом.