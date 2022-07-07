В Башкирии объем выдачи потребительских кредитов с января по май снизился на 50%

Аналитики НБКИ отмечают, что в целом нынешняя ситуация с выдачей потребкредитов схожа с «карантинной» весной 2020 года. Основной удар по розничному кредитованию пришелся на март-апрель, когда ключевую ставку подняли до 20%. И хотя со второй половины апреля к 10 июня Центробанк стремительно снизил ключевую ставку до 9,5%, ситуация в розничном кредитовании все еще остается неустойчивой — люди остерегаются обращаться за заемными средствами в сложных экономических условиях, а банки выдают кредиты только заемщикам с хорошим персональным рейтингом.