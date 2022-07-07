В Уфе отменили фестиваль «День 1000 музыкантов»

В 2022 году
в Уфе не состоится «День 1000 музыкантов». Об этом сообщили организаторы
мероприятия.
С 2017 года
в столице Башкирии проводится большой праздник музыки. Тысячи жителей и гостей республики
собираются, чтобы сыграть легендарные композиции культовых музыкантов.
К сожалению,
в этом году фестиваль был отменен. Организаторы столкнулись с финансовыми трудностями.
«День 1000 музыкантов» – целиком и полностью частная инициатива, проводимая за счет собственных и привлеченных средств от спонсоров. Текущая ситуация, к сожалению, не дает нам возможности в очередной раз устроить праздник музыки в нашей любимой Уфе. Но мы надеемся, что в следующем году мы встретимся снова на одной из площадей города, и это будет круто!