В Уфе отменили фестиваль «День 1000 музыкантов»

«День 1000 музыкантов» – целиком и полностью частная инициатива, проводимая за счет собственных и привлеченных средств от спонсоров. Текущая ситуация, к сожалению, не дает нам возможности в очередной раз устроить праздник музыки в нашей любимой Уфе. Но мы надеемся, что в следующем году мы встретимся снова на одной из площадей города, и это будет круто!

организаторы фестиваля