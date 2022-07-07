Жителя Башкирии оштрафуют за мытье машины в озере

В Баймакском районе местные жители пожаловались на нерадивого водителя. Мужчина помыл машину в озере Талкас.

Фото №1 - Жителя Башкирии оштрафуют за мытье машины в озере

Глава администрации района Фанис Аминев сообщил, что после сообщения очевидцев начались поиски нарушителей экологического порядка. Приезжая к озеру Талкас, отдыхающие должны оставлять автомобили лишь в специально оборудованных для этого местах. Машина не должна находиться в водоохранной зоне – в 50 м от берега.

Информация передана в Сибайский территориальный комитет минэкологии Башкирии. Собственник машины установлен, его привлекут к административной ответственности.

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