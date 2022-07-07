Жителя Башкирии оштрафуют за мытье машины в озере

Глава администрации района Фанис Аминев сообщил, что после сообщения очевидцев начались поиски нарушителей экологического порядка. Приезжая к озеру Талкас, отдыхающие должны оставлять автомобили лишь в специально оборудованных для этого местах. Машина не должна находиться в водоохранной зоне – в 50 м от берега.