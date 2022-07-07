Житель Башкирии отправится на восемь лет в тюрьму за наркодеятельность

Мелеузовский районный суд вынес приговор 46-летнему ранее судимому жителю Салавата, который планировал сбыть крупную партию наркотических веществ. Преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ по РБ.
Через мессенджер мужчина связался с неизвестным, у которого приобрел партию наркотиков — свыше 1,2 кг гашиша и более 300 гр метанона. Подсудимый планировал продать их на территории города, в том числе через тайники-закладки.
Суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.
Фото: УФСБ по РБ.