Житель Башкирии отправится на восемь лет в тюрьму за наркодеятельность

Мелеузовский районный суд вынес приговор 46-летнему ранее судимому жителю Салавата, который планировал сбыть крупную партию наркотических веществ. Преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ по РБ.

Через мессенджер мужчина связался с неизвестным, у которого приобрел партию наркотиков — свыше 1,2 кг гашиша и более 300 гр метанона. Подсудимый планировал продать их на территории города, в том числе через тайники-закладки.

Фото №1 - Житель Башкирии отправится на восемь лет в тюрьму за наркодеятельность

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, в ходе которого установлены все обстоятельства его преступной деятельности.

пресс-служба УФСБ по РБ

Суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Фото: УФСБ по РБ.

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