В Башкирии в детском лагере стартовали занятия по плаванию

В Иглинском районе в детском лагере стартовали занятия по плаванию. Они рассчитаны на то, чтобы научить детей как минимум держаться на воде.
Сначала ребята в бассейне проходят инструктаж, затем их распределяют по группам в зависимости от умений: на тех, кто умеет плавать, тех, кто держится на воде и тех, кто боится воды.
В лагере дневного пребывания насыщенная программа. Кроме занятий по плаванию, есть и другие развлечения. Так, организуют веселые старты. Всего в лагере почти две сотни детей, которые поделены на 8 отрядов. Нынешние каникулы посвятили столетию пионерии.