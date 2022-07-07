В Уфе на заводе пресс придавил пальцы 56-летней женщине

В башкирской столице Гострудинспекция завершила расследование несчастного случая, где пострадала 56-летняя штамповщица. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел третьего мая. Женщина выполняла формовку деталей на прессе, когда ей поступило срочное задание на другом оборудовании. Женщина включила пресс, нажала ногой на педаль, когда верхний штамп резко опустился вниз и придавил пальцы левой кисти. Пострадавшую экстренно доставили в уфимскую больницу № 13.
Работодателя за допущенные нарушения привлекли к ответственности в виде штрафов.