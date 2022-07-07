В Уфе на заводе пресс придавил пальцы 56-летней женщине

В ходе проведённого расследования установлено, что опасная зона пресса в нарушение инструкции по охране труда не имела защитного ограждения. Когда оно было снято и почему, ответственные лица пояснить не смогли. Таким образом, причинами тяжёлого несчастного случая стали нарушение технологического процесса (вырубка деталей из короткой заготовки выполнялась без «защиты»), а также неудовлетворительная организация производства работ (отсутствовал должный контроль за исправным состоянием сменного штампа пресса).

пресс-служба Гострудинспекции по РБ