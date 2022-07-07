В Уфе на заводе пресс придавил пальцы 56-летней женщине

В башкирской столице Гострудинспекция завершила расследование несчастного случая, где пострадала 56-летняя штамповщица. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Фото №1 - В Уфе на заводе пресс придавил пальцы 56-летней женщине

Инцидент произошел третьего мая. Женщина выполняла формовку деталей на прессе, когда ей поступило срочное задание на другом оборудовании. Женщина включила пресс, нажала ногой на педаль, когда верхний штамп резко опустился вниз и придавил пальцы левой кисти. Пострадавшую экстренно доставили в уфимскую больницу № 13.

В ходе проведённого расследования установлено, что опасная зона пресса в нарушение инструкции по охране труда не имела защитного ограждения. Когда оно было снято и почему, ответственные лица пояснить не смогли. Таким образом, причинами тяжёлого несчастного случая стали нарушение технологического процесса (вырубка деталей из короткой заготовки выполнялась без «защиты»), а также неудовлетворительная организация производства работ (отсутствовал должный контроль за исправным состоянием сменного штампа пресса).

пресс-служба Гострудинспекции по РБ

Работодателя за допущенные нарушения привлекли к ответственности в виде штрафов.

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