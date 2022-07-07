Батальон имени генерала Шаймуратова прибыл на место боевого слаживания

Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил командиру формирования знамя, с которым солдаты отправились на выполнение боевых задач. В одном строю собрались выходцы со всех уголков республики. В основном это люди от 30 до 45 лет, сделавшие выбор служить в батальоне осознанно. С идеей его создания для участия в спецоперации на территории Украины выступили республиканские ветераны. Инициативу поддержали и в Минобороны.