Батальон имени генерала Шаймуратова прибыл на место боевого слаживания

Башкирский добровольческий батальон имени генерал-майора Минигали Шаймуратова прибыл на место боевого слаживания. Нарабатывать умения и навыки военнослужащие будут в Оренбургской области. Напомним, что накануне в парке «Патриот» в Чишминском районе состоялись торжественные проводы батальона.
Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил командиру формирования знамя, с которым солдаты отправились на выполнение боевых задач. В одном строю собрались выходцы со всех уголков республики. В основном это люди от 30 до 45 лет, сделавшие выбор служить в батальоне осознанно. С идеей его создания для участия в спецоперации на территории Украины выступили республиканские ветераны. Инициативу поддержали и в Минобороны.
По дороге в воинскую часть Оренбургской области солдаты останавливались в городе Кумертау. Местные жители пожелали успешного выполнения боевых задач и передали им в дорогу воду, тушенку и другую провизию. Сейчас уже военнослужащие прибыли на место, разместились и готовы к тренировочным мероприятиям.